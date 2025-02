Gabariitse terase eest saab veebruaris 220 eurot tonnist ehk siis 15 protsenti vähem kui aasta tagasi. Kuises võrdluses on hind siiski viis protsenti kerkinud. Romusõiduki 180-eurone tonnihind on kuuga püsinud samal tasemel, aastases võrdluses on aga hind koguni 20 protsendiga miinuses, selgub Kuusakoski ülevaatest.