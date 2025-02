LOODUSKALENDER Hülgesaarel on sünnipäevad

Nii käisin minagi neid kollaseid päikeseid otsimas, Eesti Rahva Muuseumi päikesepoolne tiigiserv oli värskelt roheline ja veest pulbitsev, aga pisikesi pontsakaid lillevarsi ja kuldseid õiekesi veel polnud. Aga Tallinna lähedal neid leiti ja saarlased jagasid ka sinililleõite pilte. Üle Eesti leiab metsa alt roosasid näsiniineõisi. Aga kevad on tõesti oma värvipaletti lahti löönud, päikese pool on sarapuu urvad kollased ja lepaurvad lillakaspunased. Lääne pool pudiseb ka esimest sarapuu tolmu ja isegi punaseid emasõietutikesi on märgatud.