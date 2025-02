Põlevkivitööstus liigub kemikaalide tootmise suunas

Tehnoloogia loomine ja skaleerimine on pikk ja keerukas protsess. Tööstuskeemia laboris alustati seda tööd juba seitse aastat tagasi. Viimased kaks aastat on arendanud uudset reaktorit, mis võimaldab viia põlevkivi töötlemise laborist järgmisele tasemele. “Meie reaktor läbis hiljuti patendiprotsessi. See on oluline samm, kuid reaalsele turule jõudmiseks on vaja veel palju teha – järgmine suur eesmärk on katsetada reaktorit suuremas mahus,” rääkis Reinaas.

Põlevkivi tulevik ja inseneride roll: kas Eestis on piisavalt tegijaid?

Suurbritannias õppinud Reinaasa sõnul on inseneriharidus selles riigis väga levinud. Eestis märkab ta teatavaid kitsaskohti – nii ei ole siin võimalik õppida täies mahus keemiatehnikat, mida Reinaasa sõnul peetakse keemiatööstuse edendamisel kriitiliselt oluliseks valdkonnaks. “Meil on Eestis suurepäraseid keemikuid, kuid kui on vaja viia laborikatsetused tööstuslikule tasemele, jääb vajaka inseneridest, kes oskaksid protsesse skaleerida ja optimeerida. See on väga suur puudujääk, mis vajab kiiret lahendust,” kommenteeris ta.

Kuigi lõppeesmärk on viia turule uuenduslik tehnoloogia, ei taheta protsessiga kiirustada, sest iga samm vajab põhjalikku läbitöötlemist. Kas hakata tehnoloogiat suures mahus tootma või keskenduda alguses väiksematele turuniššidele – need on filosoofilised, hoolikat kaalumist nõudvad küsimused. “Meie ambitsioon ei ole kergete killast, kuid usun, et meil on potentsiaali muuta põlevkivi väärindamise viise ja sellega ka Eesti tulevikku,” võttis Reinaas oma töö ja missiooni kokku.