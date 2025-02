Lemmiklooma kiibistamine muutub kohustuslikuks

"Hulkuvat looma on enamikel juhtudel võimalik tuvastada vaid tänu nahaalusele mikrokiibile, mistõttu soovimegi kiibistamise kohustuslikuks teha. Riiklik lemmikloomaregister, kuhu kiipide andmed kantakse, tagab selle, et loomade ja pidajate andmed on volitatud isikutele üle Eesti kättesaadavad, ent samas turvaliselt kaitstud,“ rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. "Siiani on registrid olnud kohalike omavalitsuste põhised, aga loom halduspiire ei tunne. Mida lihtsamini ja kiiremini on looma pidaja tuvastatav, seda vähem on kodutuid loomi ja ka vaidlusi, kes looma eest vastutab."