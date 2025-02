Erilised vastlakuklid vajavad valmimiseks nelja päeva

Nüüd pakuvad nad ka vastlakukleid, mis tehtud juuretisega lehttaigna põhjal ja peremees Raido sõnutsi on nende rullid just seetõttu ka erilised. „Meie vastlakuklid valmivad nelja päevase perioodi jooksul. Need pole ühe päevaga tehtavad asjad, vaid vajavad rohkem hoolt ja armastust ja võtavad ka rohkem aega, et nullist sajani valmis saada,“ selgitas ta.