Rohkem kui 1500 purgist Balti meest valmib ainulaadne mõdu

Nööskeri nime all Roosna-Allikul tegutseva Eesti esimese modernse mõdukoja omanik Kristjan Aruoja sõnas, et mõte meed ühisesse kääritustünni panna tekkis juba aasta tagasi. Nööskeri mõdukoda on ka varem koostööd teinud Poolas asuva Augustowska mõdukojaga ja esimene ühine mõdu pandi Eestis käima aprillis – seda saab peagi mekkida.

Et Poola tegijatelt saadi ka vastuküllakutse, hakkaski idanema mõte teha üheskoos 1000 meest üks mõdu. "Nii lihtne see oligi," meenutas Aruoja suurejoonelise mõtte sündi ja lisas, et tegu on omalaadse sõpruseväljendusega, kus kolme Balti riigi meelindude töö tulem saab mõduks Poolas.