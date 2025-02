Riigile kuuluv ettevõte Metsähallitus, mis haldab rahvusparke, teatas, et 11 rahvuspargi või looduskaitseala külastajate arv põhineb 2023. aasta andmetel. Põhjuseks oli asjaolu, et paljude loenduseks kasutatud kaamerate objektiivid olid kaetud surnud putukatega, kirjutab Yle.fi.

„Putukad on sattunud kaamera objektiivide ette või on olnud muid segajaid. Näiteks kui keegi on kaamera ette pannud plekkpurgi,“ ütles Metsähallituse esindaja Harri Karjalainen.