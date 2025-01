Eesti mullajaam aitab Sherwoodi metsas säilitada Robin Hoodi tamme

Hinnanguliselt 1000-aastane Major Oak on legendidega tihedalt seotud – väidetavalt kasutas Robin Hood seda oma peidupaigana. Täna meelitab see ikooniline tamm igal aastal Sherwoodi metsa ligi 350 000 külastajat üle maailma, olles nii Suurbritannia looduspärandi sümbol kui ka populaarne turismiobjekt.

Puu hooldamiseks on aastate jooksul rakendatud erinevaid meetmeid, alates tugistruktuuridest kuni taradeni, mis kaitsevad mulda ja juuri. Seni on tamme ümbruse mulda perioodiliselt testitud, et hinnata selle kvaliteeti ja tuvastada võimalikke ohte puu tervisele. Mullajaama abil saavad eksperdid nüüd aga reaalajas jälgida mulla seisundit, sealhulgas niiskust, temperatuuri ja toitainete taset, mis aitab hinnata puu tervist ja kohandada hooldusmeetmeid vastavalt vajadusele.