Toakask tahab igal kevadel uut potti

Rooshibiskust (H. rosa-sinensis) kasvatatakse põhjamaades levinuma toataimena, kuid selle päritolu on senini teadmata ja arvatakse, et see kasvas kunagi kusagil Aasia troopilistel aladel.

Rooshibiskus on Hawaii ja Malaisia rahvuslill, kasvades seal peaaegu viie meetri kõrguseks puuks. Lehed on piklikmunajad, saagja servaga, pealt läikivrohelised. Teada on üle 500 sordi. Sordil ʻLaciniata’ on aga lehed lõhistunud. On aretatud ka kirjulehelisi sorte, tuntum nendest on ʻCooperi’, mis on rohelise-roosa-valgekirjude lehtedega.