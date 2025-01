Taevasse jäänud talv tekitab põllumeestes ärevust

Talivili on hoolimata lumevaesest talvest hästi talvitunud, sest ilmad on olnud mõõdukad. Põllumehed loodavad, et ka kevad möödub suurte miinuskraadideta.

Järva- ja Viljandimaal teraviljakasvatusega tegelev Raido Allsaare rõõmustas, et lumevaip põldudelt ära sulas. „See igavesti paks sulalume kiht, mõnel pool lausa pool meetrit, vajutas seal all oleva taimekese sedavõrd tihkelt vastu maad. Nii oli oht, et kevadel on haigused taimedel kallal,” sõnas ta.