Alutaguse kandis elav Mait Mölder esitas aasta tagasi Keskkonnaametile taotluse sooviga oma looduskaitse alla võetud mets riigile müüa. Siiani pole amet ostuprotsessi isegi mitte algatanud, suusõnaliselt on talle seletatud vaid, et järjekord on pikk ja riigil raha ostuks nagunii pole.