Tänavune talv on küttepuude tootjatele keeruline, kuna pinnas on pehme ja lumevaip ei lase metsal külmuda, tehes masinatega metsast materjali kättesaamise äärmiselt raskeks. See võib tähendada, et kevadel on toormaterjali defitsiit, mis tõstab hindu.