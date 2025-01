Purunevad ilmarekordid tekitavad muret

Hiiumaa Lauka põhikooli 8. ja 9. klassi õpilased, kes osalevad programmis Globe – see on ülemaailmne õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilist tegevust pakkuv haridus- ja teadusprogramm. Näiteks sellel fotol otsitakse asukohta, kus tuul on piisavalt tugev, et tuuliku abil telefon laadima hakkaks.

Foto: Triin Saue