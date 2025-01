Saage tuttavaks aasta orhideega

Vahel on toodud esile tema sarnasust hariliku käoraamatuga. Selgeks erinevuseks käoraamatutest on õie huule alusel olevad kaks väikest naastu, samuti õite roosakaspunane või tumeroosa värv ja õisiku püramiidjas või koonusjas kuju, eriti õitsemise alguses. Õitsemise edenedes kasvab õisik mõnevõrra kõrgemaks ja munajamaks. Õitel on kuni 1,5 sentimeetrit pikk niitjas kannus nagu ka hariliku käoraamatu õitel, kirjutas Keskkonnaagentuuri blobis agantuuri spetsialist Aat Sarv.