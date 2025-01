Vaba suhkur või supertoit? Mesinikke nörritavad uued toitumissoovitused

Info, et mesi kuulub sinna toitude gruppi, mille söömiseks-joomiseks ei ole füsioloogilist vajadust, nörritas mitmeid Maa Elu poole pöördunud mesinikke, seda enam, et väljaantud juhiste raamatu toidupüramiidis on meepurk asetatud selle tippu, justkui oleks tegu kõige ebasoovitavama toiduainega. Et mitmed Eesti mesinike ühendused on aastaid teinud tööd mee heade omaduste tutvustamisel, panustanud sinna aega ja ressursse, tuli uudis neile ehmatusena.