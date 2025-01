Maa Elu tegijad otsustasid, et tänavu me kevadväsimusega võitleme ei hakka, hoopis ennetame seda. Apteegist ostetud D-vitamiinipurk on juba kasutuses, kuid varasemate aastate praktika näitab, et sellest jääb väheks, nii hakkame ise aknalaual lisa kasvatama – võrsed on kuulutatud tõeliseks vitamiinipommiks. Mis muud, kui proovime järele.