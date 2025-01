Miks just „Jõgeva kollane” nii populaarne on, selles mängib rolli nostalgia. “Inimesed mäletavad, et et vanaema juures kasvas „Jõgeva kollane” ja tahaks nüüd ka ise proovida,” pakku Harjo ja lisas, et „Jõgeva kollase” maitse on tõesti hea, kuid ise ta eelistaks mõnda muud sorti, sest kõnealune sort on natuke hiline, suhteliselt mure ja kipub keetes lagunema.