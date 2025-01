Eesti teadlased ennustavad satelliitide abil üleujutusi

Põldnurga sõnul on hüdroloogiaosakond alati valmis ülikoolidega koostööd tegema. Maailma mastaabis on Eesti positsioon keskkonnaseire innovatsioonis tema hinnangul üsna hea. “Meie tugevuste hulka kuuluvad kõrgel tasemel digitaristu, oma ala professionaalid, targad inimesed, osalus rahvusvahelistes organisatsioonides ja paindlikud lähenemisviisid.“

Parvlaevad Tõll ja Piret. Pilt on illustreeriv. Foto: Tairo Lutter

Kaugseirega tormide vastu

AS Saare Liinid on üks neid ettevõtteid, kellele on TalTechi Meresüsteemide instituut paigaldanud sadamatesse keskkonnaseirejaamasid. AS Saarte Liinid sadamate peakapteni Andrus Maide sõnul on koostöö olnud hea ja pikaajaline. “Kui kunagi ühendasime jõud projektipõhiselt, siis täna töötame koostöölepingu alusel. Viimase rohkem kui viieteistkümne aasta jooksul on saanud kümme Saarte Liinide sadamat omale autonoomsed meretaseme- ja meteoroloogiajaamad. Lähiajal on plaanis paigaldada jaamad veel kolme sadamasse.”

Maide tõdes, et 2005. aasta jaanuaritorm tõi ilmekalt välja vajaduse varustada sadamad meteoroloogia- ja meretasemejaamadega ning omada usaldusväärset meretaseme mudelprognoosi. “On üsna selge, et inimene ei suuda oma käega tormi ära hoida, aga kui ta teab tormitulekust ja selle ulatusest ette, on tal võimalik selleks valmistuda,“ tõdes ta.

Maide selgitas, et TalTechi Meresüsteemide instituut aitab hoida Saarte Liinide sadamatel töös seirejaamu ja saada ülevaadet sadamates registreeritud keskkonnaandmetest. “Kuvades kogutud andmeid sadamate kodulehel, on võimalik jagada sadamat külastavatele laevadele, väikelaevadele ja teistele piirkonnas liikuvatele veesõidukitele jooksvat ilmainfot.“

Sadamate igapäevatöös ja operatiivses planeerimises on meretasemealane info äärmiselt oluline, kuna Saarte Liinide sadamad asuvad madalates merepiirkondades, kus väiksemgi meretaseme kõikumine võib mõjutada laevaliiklust. “Sellises olukorras on TalTechi teadlaste läbiviidaval meretaseme mudelprognoosil sadamate töö korraldamises määrav tähtsus,” ütles ta.

Kliimamuutuste tagajärjed mõjutavad sadamataristut üha enam, märkis Maide. “Jääd on vähemaks jäänud ja sellega on suurenenud lainetuse surve sadamarajatistele. Nende mõjude hindamiseks on meteoroloogia- ja meretasemejaamade andmed eriti väärtuslikud.”