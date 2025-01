Põllumehed on kapitalirenti kasutanud ligi 7 miljoni euro ulatuses

Viimaste aastate keeruliste majandus- ja ilmastikuolude tõttu on paljudel põllumeestel tekkinud raha puudujääk, mis ei lase teha uusi investeeringuid või tasuda olemasolevaid arveid. Kapitalirenti on praeguseks taotletud üle kogu Eesti, mis näitab Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhi Meelis Annuse sõnul seda, et möödunud aastate kriis on puudutanud põllumehi maakonnast sõltumata.