Eesti ettevõtjad osalevad Saksamaal Grüne Wochel

Grüne Woche on ainulaadne rahvusvaheline kaubandusmess, kus on ühendatud traditsioonid ja tulevik. Messil tutvustavad eksponendid üle maailma oma tooteid ja arutatakse aktuaalsete teemade üle, sealhulgas kliimakaitse, ringmajandus ja jätkusuutlik maakasutus. Lisaks toimub messi raames Maailma Toidu- ja Põllumajandusfoorum (GFFA), kus osalevad üle 70 põllumajandusministri.

Eesti delegatsiooni fookuses on tänavusel messil toidu autentsus ja mee DNA-testimine, mis on muutumas üha olulisemaks vahendiks võltsmee vastu võitlemisel. Messi avapäeval kohtusid Eesti Vabariigi regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman ning Eesti ja Saksamaa mesinike esindajad, et arutada võimalikest takistustest, mis võiksid aeglustada testi ametlikku ja laialdast kasutuselevõttu.