Tartu linnaraamatukogu seemneraamatukogu eestvedaja Tiina Lutter on varem Maa Elule rääkinud, et kui on soov seemneid laenutada, siis võetakse need lugeja arvele aastaks ja viivist maksma ei pea, kui neid tagasi ei too, sest näiteks sordiseemneid ei saagi tagasi tuua.