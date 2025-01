Just seda puuvilja peaks sööma pärast haigusteperioodi või suuremat pidusööki

Eestlased pidavat olema suur saunarahvas ja väline ihupesu on pea iganädalane riitus. Teisalt on meie seedekulgla pindala pea sada korda suurem kui ihu pind. Siia koguneb üsna palju saastainet, mis settib soolestiku käärukestesse, hakkab seal roiskuma ja tekitab palju pahandust, soodustades eelkõige igasuguste pahaloomuliste kasvajate teket.

Esmalt võiks üle vaadata oma nädalase töögraafiku ja kindlasti leidub seal mõni päev, kus tundub, et söömiseks ei jätkugi aega. Teisalt väga hea – ongi sisemine pesupäev kindlaks määratud. Selle päeva jooksul peaks ära tarbima 2,5–3 liitrit vett, parem kui see on allika- või mineraalvesi, 1 liiter võiks olla ka naturaalset õunamahla või kääritatud kasemahla, sobib ka naturaalne ananassimahl. 1 liitrile veele või mahlale sega pesuaineks juurde 1 sl õuna- või veiniäädikat.