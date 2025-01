Üks Sirli Niidumaa kolmest tööst on seotud õpitava erialaga – ta on põllumajandusettevõttes ametis traktoristina. FOTO: Kuido Saarpuu

Kuigi pealkiri* viitab justkui tuntud muinasjutule, on see siin päriselu lugu. Peategelase rollis parimaks maamajanduseriala õpilaseks kuulutatud Sirli Niidumaa. Nimetud on kõrvaltegelased, tema kursusekaaslased, 16 noormeest.