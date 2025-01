Kui mullu novembris sai Wihuri Agri uus müügi- ja remondihalli Rakveres nurgakivi, läks lisaks kapslile sellesse ka väike traktorimudel, et masinaid sel krundil ikka jaguks. Kõik tehnikamüüjad ütlesid kui ühest suust, et alanud aasta on põllumajandustehnika sektoris kriitilise tähtsusega.

Foto: Siim Vaikna