Pimedal ja päikesevaesel ajal tekkiva meeleolulanguse korral saab abi naistepunast. Tee jaoks tuleb võtta 1–2 tl taimepuru tassi kohta, lasta tõmmata 15–20 minutit ning juua 1–2 tassi päevas. Maitse parandamiseks võib kasutada ebaküdooniat, aga just tsitruselistel on meeleolu parandav toime. Sidrun võiks kindlasti olla mahetootmisest, sest tavasidrunitel on koor mürgi ja muu keemiaga koos.