Kogutakse läbi aegade parimaid looduskaitselugusid

Konkursile on Vahula sõnul oodatud kõik kaastööd, kus nii looduskaitset kui ühtlasi ka looduskaitselugu sees on. Kaastööde esitamise tähtaeg on 31. märts, 2026. aastal, teksti soovitatav pikkus on üks lehekülg Wordis ehk umbes 5000 tähemärki. Vajalik on lisada lõppu kaastöö autori nimi.