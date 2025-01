Eestis on levinud kaks juurepessu liiki – männi-juurepess (Heterobasidion annosum) ja kuuse-juurepess (Heterobasidion parviporum).

Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Merit Ehrpais selgitas, et kuuse-juurepessu peremeestaimeks on harilik kuusk ja harilik mänd, männi-juurepessu on leitud lisaks eelpool mainitud liikidele ka harilikul kadakal, arukasel ja puhmastaimedel.