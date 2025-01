Mee-DNA testi loonud meeskond on sihikule võtnud mesilaste viirused ja tulevikutoidu

Celvia bioinformaatik ja mee DNA-testi projektijuht Kairi Raime sõnas, et sel aastal on eesmärgiks saada DNA-metoodikale ametlik akrediteering. See aga ei takista välisklientidele teenuse pakkumist, sest ISO puudumine pole piirang ega vähenda testi usaldusväärsust, ning laboris on kiired ajad. „Me toimime juba praegu nii nagu akrediteeringu nõuded ette näevad,” selgitas Raime, et tunnustuse saamiseks ongi vaja näidata labori toimimise ajalugu, dokumentatsioon ja laborist toimetamise reeglistik. „See lisab lihtsalt usaldusväärsust: kõik ei saa tulla laborisse üle vaatama, kuidas me täpselt toimetame, aga see on standard, mida üle maailma teatakse,” selgitas ta.