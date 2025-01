Kas talv jätkub pakase või kummikuilmaga?

Eesti keskkonnaagentuur kirjutab oma kodulehel, et kuu teisel kolmandikul tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond ja ilm muutub külmemaks. Lumesadusid ja tuule tõusu on harva. Õhutemperatuur on miinuspoolel ja mõnel selgemal ööl langevad termomeetrinäidud alla miinus kümne kraadi, pole välistatud ka langus miinus 20st madalamale.