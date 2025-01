Eesti seemned teevad võidukäiku

„ISTA akrediteering pole lihtsalt auasi, vaid hädavajalik, et tagada seemnete usaldusväärsus ja võrreldavus üle maailma,“ ütleb METKi seemnekontrolli valdkonna juhataja Kristina Soon. Laborite taseme hindamises osaleb igal aastal üle 150 asutuse ning METKi labor on alati silma paistnud oma täpsete tulemuste ja kõrge professionaalsusega.