Omavalitsused soovivad suuremat paindlikkust maamaksu kehtestamisel

„Praegune maamaksuseadus kehtestab metsamaale ja põllumaale sama maksumäära vahemikus 0,1–0,5 protsenti maksustatava maa väärtusest. See piirang on tekitanud omavalitsustes rahulolematust, kuna ei võimalda diferentseerida maksumäärasid vastavalt maa kasutusotstarbele,“ märkis ELVL-i tegevdirektor Veikko Luhalaid ning lisas, et seadusemuudatus aitaks leevendada maksumäära tõusust tingitud survet põllumajandustootjatele ning soodustaks tasakaalustatud arengut erinevates piirkondades.