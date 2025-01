Maa Elu kaasautor pühendab õhtusöögi mahetoidule

“Mahe tähendab minu jaoks mürkidevaba toidukasvatamise viisi ja mitte ainult. Imekombel maitseb mahedana kasvanud tooraine ka paremini, just seda kavatsen ma oma õhtusöögil ka pakkuda,” kinnitas Tiit Efert.

Ajakirjanikuna, aga ka Eesti Mahepõllumajanduse SA poolt korraldatud Eesti aasta parima mahetootjate hindamiskomisjoni liikmena, on tal olnud võimalus külastada väga paljusid mahetunnustusega talusid ja tutvuda talunikega. “Julgen öelda, et enamus neist on veendunud maheusku ning ei tee seda tööd pelgalt mingite toetuste nimel. Tihtilugu on ilmselt kasulikum isegi intensiivset põllumajandust viljeleda,” tõdes Efert.

Kliendid saavad õpperestoranis nautida Lääne-Virumaalt Karusaare talust pärit kalkuni liha, aga ka Hiiumaalt Lepaniidi talust kitseliha ja kitsepiimas valmistatud jogurti tarretist, mille lisandiks on Valgamaalt Kopra Sahvist pärit peetidest pressitud mahlast valmistatud konsomee. Laual on esindatud ka Eestis kasvanud mahesiga, mida võib tikutulega taga otsida. See tuleb Lääne-Virumaalt Saara Lihameistrite farmist. “Kokku viis käiku, maitseelamused on garanteeritud,” kinnitas Efert.

Piimatoodetega esindatud Mätiku talumeierei perenaise Mirjam Pikkmetsa hinnangul on oluline et kokad väärtustavad kohaliku mahetoitu, sest see on keskkonnasõbralik ja tervist toetav. “Mahetoit vajab kindlasti propageerimist. Peaks olema ühiskonna norm süüa tervisliku ja puhast toitu. Ja mahetoit võiks saada pigem igapäevaseks igale lauale. Kui tõuseb nõudlus kasvab ka pakkumine ja see on oluline,” rääkis Pikkmets.