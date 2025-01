Valguslahendused on paigutatud valitud külastusekeskuste koduradadele ja kutsuvad väärtustama loodust, vaatama iseendasse ning märkama vaikust ja ilu, luues salapärase ja õdusa meeleolu.

"Tegemist on südamlikke sõnumeid edastavate tahvlitega ning neid saab tulla vaatama igal kellaajal. Kõige paslikum on seda teha muidugi hämaruse saabudes, nii on nende efekt kõige mõjusam," selgitab RMK loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt.