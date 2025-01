Vaata, mille eest nüüd rohkem maksma peab

Hea uudis on, et kel registris arvel sõiduk, mida ammu enam olemas ei ole, siis nüüd saab kadunud või hävinenud sõiduki registrist kustutada ilma lammutustõendita. Tänavu on selliste sõidukite lammutustõendita registrist kustutamine tasuta, 2026. aastal tuleb tasuda selle eest 15 eurot.