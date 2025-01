Soovitus osta spetsiaalse allahindluse sildiga tooteid, mille säilivuskuupäev hakkab lähenema, on säästunipp, mida rahateemalistes sotsiaalmeediagruppides sageli soovitatakse. Kui kaua aga võib sügavkülmas olnud lihatoodet, millel ostmise hetkel oli käes „kõlblik kuni” kuupäev, tervisele ohtu kartmata tarbida?

Pärast pühi on poes saada palju erinevaid maitsestatud sea- ja kanalihatooteid, mis olid 30% või isegi 50% alla hinnatud, sest nende realiseerimiskuupäev oli saabumas. Samuti oli müügil hulgaliselt samasuguse sildiga verivorste ja piparkoogitainast. Kui kiiresti tuleks sügavkülma pandud tooteid toiduks tarvitada?

Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlased Kaarel ja Signe Adamberg selgitasid, et kui maitsestatud tooted on müügi ajaks „kõlblik kuni” viimase kuupäevaga, siis on nende tootmisest möödas mitmeid päevi ning päris viimase kuupäevaga toite tuleks süüa võimalikult kiiresti ja sügavkülmutada lühiajaliselt, kuni üks kuu.