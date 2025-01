Teadagi, et mõningases ülekaalus, aga ka näivas alakaalus (inimene nagu kondibukett) mängib suurt rolli pärilikkus ja sellega leppimine. Suuremad hädad on seotud ikka meie mõtteviisi ja rahulolus enda peegelpildiga. Kui sinu suguseltsis esineb märgatavamalt tugevama kondi ja suurema kehakaaluga inimesi, siis oma 15–20 kilo ülekaalu on looduseand, mida ei peakski väga ära kaotama.