Ristandvasikas Chicago paneb aluse uue piimakarja tulevikule

„See väike vasikas on nimega Chicago ning ta on Eesti Holsteini ja Džörsi tõu ristand ehk ema on Holstein ja isa Džörsi. Isa geneetika ostsime sisse,” tutvustas Järvamaa kutsehariduskeskuse loomaarsti abiline ja praktikajuhendaja Kadri Luhter karja üht noorimat isendit. „Temas on kokku saanud kaks väga erinevat tõugu.”