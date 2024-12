Töö- või tööhõivetingimuste vastu eksmine vähendab uuest aastast toetusi

Sotsiaalse tingimuslikkuse süsteem jõustub 1. jaanuaril 2025. See tähendab, et Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika pindala- ja loomapõhiste toetuste täies mahus saamise tingimus on seniste nõuete kõrval ka töö- ja tööhõivetingimustega seotud nõuete ja tööandja kohustuste järgimine.