Biogaasitehas muudab mandariinkoored ja vanad verivorstid bussikütuseks

Kui vistakte mandariiikoored biojäätmetesse, siis täiesti võimalik, et varsti sõidab mõni buss nendest tehtud kütusega.

Pühadeperioodil tekib kodudes rohkem ka biojäätmeid kui tavaliselt – nii mandariini- ja muude puu- ja köögiviljade koori jõuab tavapärasest rohkem jäätmete hulka. Ecobio tehase arendusjuht Kalle Grents tuletab kõigile meelde, et ka mandariinikoorte koht on biojäätmete konteineris, et neist saaks valmistada keskkonnasõbralikku transpordikütust.