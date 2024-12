Valad õnne? Vaata, mida üks või teine kuju tähendab

Tina valamise traditsioon tuletab meelde, kuidas inimesed on aastasadu otsinud viise oma tuleviku kujutlemiseks ja ootuste kinnitamiseks. Samas aitab see meil mõista, et tulevikku kujundame sageli ise oma uskumuste ja valikute kaudu.

Foto: Elmo Riig