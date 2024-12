Minister: Et inimesed maal elaks, on olulised töökohad ja neid loovad ettevõtjad

“Jõulud on hästi oluline aeg kogu meie perele,” sõnas Hartman. “On juba välja kujunenud toidutraditsioon: osa sõpradega on meil alati jänesepraad, aga kui lähen oma ämma juurde, siis seal ootavad praevorst ja hapukapsas. Minu ema teeb alati oma sõbrannadega ise verivorsti, tähtsal kohal on ka pasteet. Mu ema toit on imemaitsev, sellega on mul väga palju vedanud.”