Jõulupraed hakkavad otsa lõppema ja kööki koguneb hulk konte. Kas neid võib koerale anda? Mõned ütlevad, et koer on kogu aeg konte söönud ja see ongi õige koera toit, teised aga teavad, et kui kont katki hammustada, siis selle teravad servad võivad looma seedekulglas palju pahandust teha.