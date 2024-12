Ringkonnakohus otsustas: huntide küttimine võib jätkuda

Keskkonnaamet vaidlustas Tallinna Halduskohtu määruse, mis peatas 2024/2025. jahihooajaks kehtestatud 90 hundi küttimise. Ringkonnakohus leidis, et halduskohus ei võtnud piisavalt arvesse Keskkonnaameti väiteid ja esitatud tõendeid, mis näitasid, et Keskkonnaameti määratud küttimismaht ei kahjusta hundi asurkonna soodsat kaitsestaatust.

Ringkonnakohtu hinnangul on huntide arvukus Eestis viimastel aastatel kasvanud ning küttimismahu määramisel on lähtutud teaduslikult põhjendatud andmetest. Kohus leidis, et esialgse õiguskaitse kohaldamine pole põhjendatud, sest vaidlusaluse korralduse peatamine tooks kaasa märkimisväärseid kahjusid karjakasvatajatele ning avalikule huvile.