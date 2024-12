LOODUSKALENDER Sel aastal tulevad rohelised jõulud

Pannile sealt vist eriti midagi ei saa, sest jõuluseened on vettinud ja klimpis. Õuemurust on saanud soo, seda mitte vaid mahasadanud vihmaportsjoni pärast, vaid ka üle murutaimede viskunud samblavaiba elujõulisusest. Vaid mõnel pool lööd varba vastu mutimullahunnikut ja vihmaussi väljatõsted on sambla alla kadunud.