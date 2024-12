Ministeerium lubaks Eestis senisest rohkem hülgeid küttida

Praegu on lubatud küttida üks protsent hallhüljestest, ministeerium toob aga välja, et kuna hallhülge arvukus ja sellega kaasnevad kahjustused kalapüügile on kasvanud väga jõudsalt, on vajalik kvooti tõsta viie protsendini, kirjutab ERR-i uudisteportaal. Ministeeriumi kalanduspoliitika osakonna nõunik Kaire Märtin sõnas, et esialgu tehakse ettepanek kehtestada kvoodiks kolm protsenti.