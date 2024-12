VIIS RETSEPTI Tippkoka soovitused värskeks ja kergeks jõululauaks

Veretoote jättis ta seekord laualt välja. “Laud oleks läinud ikka päris kirjuks. Eesmärk ei ole ju üle süüa, vaid et õhtusöögi lõpus tunneksid ennast jätkuvalt hästi. Tihtilugu juhtub, et käid ühest külast teise ja pärast mõtled, et oli seda kõike vaja,” kinnitas Lepik valdavalt levinud kogemusi.

Samas traditsioonid on üpris jõulised. Enamasti ei öelda nõus ära ütlema seapraest, hapukapsast ja verivorstist. Kuid ühtegi kergendavat osa sellises menüüs ei ole.

“Eesmärk on ikka pigem ühise laua taga aega veeta, kui süüa lusikaga rasva sisse. Toit peaks olema tasakaalus,” lausus Lepik.

Samas tunnistas ta, et kala on menüüs üsna kallis. Aga positiivne on see, et seda ei pea olema palju, sest 100 kuni 150 grammi inimese kohta on piisavalt, kui ülejäänud osa täita köögiviljadega. “Vitamiinid tulevadki rohkem sealt. Kahjuks mõeldakse, et kui on suur lihatükk, siis on jõulud ilusad. Mõtleks natuke ringi. Pool taldrikust võiks kindlasti köögiviljad olla. See enam nii kallis ei olegi,” sõnas Lepik.