Põllumajandusettevõtte Metstaguse Agro juht Teet Kallakmaa sõnas reedel, 20. detsembril, et tuleb just kohtumiselt, mis võinuks lõppeda osakute müügiga, kuid paraku tuleb tõdeda, et nii ei läinud.

„Osakute müügitehing partneriga, kelle läbirääkimisteks välja valisime, luhtus. Nad ei osutunud lõpuks selleks, kellele saanuks rahuliku südamega osakuid müüa,“ märkis ta ja lisas, et selles pole midagi imelikku, sest lepingus oli ka klausel, et Kallakmaa kui müüja võib igal ajal protsessi lõpetada ja öelda, et see voor ebaõnnestus.