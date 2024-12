Rakvere kaubamärgi alt verivorste tootva Maag Food OÜ tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus tõdes, et verivorstid on jätkuvalt populaarne talve- ja jõulutoode. “Sel aastal toodame ainuüksi detsembrikuus 120 tonni verivorsti,” sõnas ta ja lisas, et kõige populaarsem on ikka jätkuvalt Rakvere verivorst. “Ühtlasi on tegu kõige ajaloolisema verivorstiga, kuna selle retsepti juured ulatuvad juba aastasse 1984.”