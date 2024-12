Nimel tuvastas Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tänavu järelevalve käigus hulga tundlikule sihtgrupile mõeldud toidulisandeid, mis ei vastanud märgistuse ja koostise poolest nõuetele ning need tootepartiid tuleb nõuetele vastavaks viia või turult kõrvaldada.

PTA toiduosakonna juhataja Triinu Allika rääkis, et kui varem oli nende proovivõtukava suunatud täiskasvanutele, siis sel aastal oli fookuseks kõige tundlikuma sihtrühma ehk imikute, väikelaste ja laste toidulisandid. "Kontrollisime eelkõige multivitamiine- ja mineraalained, kuid ka teisi populaarseid toidulisandeid. Jätkame sama toidulisandi grupi ja sihtrühmaga osaliselt ka järgneval aastal, et tuvastada kas olukord on parenenud," lisas ta.