SOODNE JA KASULIK Viis efektset jõulujooki

Igapäevaseks janu kustutamiseks on puhas kraanivesi parim jook ning kõige tervislikum valik rasvase ja kaloririkka toidu kõrvale. Eestis on kraanivesi tänu paesele pinnasele kaltsiumi- ja magneesiumirikas – need mineraalained on organismi toimimiseks eluliselt tähtsad. Tallinna kraanivee laboritulemused näitavad, et kui tarbida igapäevaselt 2 liitrit vett, siis saab vee kaudu kätte 13% päevasest kaltsiumi, 5% magneesiumi ja 1% naatriumi vajadusest. Lisaks annab joogivesi kehale vajalikku kaaliumi, mangaani, tsinki ja vaske, aga neid juba oluliselt väiksemas koguses.